Exposition des travaux des 5e du collège Arsène Meunier, Musée de l’histoire du Perche, Nogent-le-Rotrou

Exposition des travaux des 5e du collège Arsène Meunier Samedi 23 mai, 17h00 Musée de l’histoire du Perche Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Dans le cadre des interventions hors les murs au sein du collège Arsène Meunier de Nogent-le-Rotrou auprès d’une classe de 5e, les élèves ont pû découvrir plusieurs oeuvres exposées au château des Comtes du Perche, musée de l’histoire du Perche :

Les Coutumes du Perche, ouvrage du XVIe siècle a permis aux élèves de découvrir la thémartique des enluminures.

La pierre armoriée du XVIIe siècle permet d’aborder l’héraldique, son origine et ses règles.

Le donjon du XIe siècle et le logis Renaissance permet de développer les techniques des bâtisseurs au Moyen Age.

Ces ateliers ont fait l’objet de travaux réalisés en classe et qui seront exposés et présentés par les élèves lors de la nuit des musées au sein du château des Comtes du Perche.

Musée de l’histoire du Perche 1 place Emile Maquaire 28400 NOGENT LE ROTROU Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237521802 https://www.ville-nogentlerotrou.fr/culture/le-chateau-des-comtes-du-perche/ Collections d’ethnographie – verreries et céramique locales. Collections illustrant la vie locale tant au niveau économique, qu’historique et artistique.

Histoire du château (documents, gravures). L’une des petites salles du rez-de-chaussée présente quelques œuvres beaux-arts et quelques éléments liés à l’histoire du château (suite au cycle d’expositions consacré à l’histoire de Nogent-le-Rotrou et du Perche).

Histoire économique (étamines, tanneries, chapelleries).

Vie rurale (agriculture, vie quotidienne, mobilier) et industrielle du Perche (céramique, verrerie, bois, fer).

Un espace est dédié au cheval percheron, avec une approche beaux-arts et, en écho, quelques objets liés à l’équidé, ambassadeur de la région.

La classe, l’œuvre !

Thierry Même