Exposition des travaux des écoles Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames
mardi 1 décembre 2026 · Médiathèque Jean Grosjean · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
Exposition des travaux des écoles
Médiathèque Jean Grosjean 1 Pl. de la Loi, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-01
Découvrez le fruit du travail mené depuis la rentrée par les écoles et établissements partenaires dans le cadre de l’événement Trésor de lecture À table ! . À travers des productions variées, les élèves ont exploré l’univers de l’alimentation, de la gastronomie, du partage et des plaisirs de la lecture. Nous vous invitons à parcourir leurs réalisations, témoins de leur créativité, de leur curiosité et de leur engagement dans ce projet collectif. .
Médiathèque Jean Grosjean 1 Pl. de la Loi, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79
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English : Exposition des travaux des écoles
L’événement Exposition des travaux des écoles Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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