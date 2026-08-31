Exposition des travaux des écoles Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames

Informations pratiques

Baume-les-Dames

Exposition des travaux des écoles

Médiathèque Jean Grosjean 1 Pl. de la Loi, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-01

Découvrez le fruit du travail mené depuis la rentrée par les écoles et établissements partenaires dans le cadre de l’événement Trésor de lecture À table ! . À travers des productions variées, les élèves ont exploré l’univers de l’alimentation, de la gastronomie, du partage et des plaisirs de la lecture. Nous vous invitons à parcourir leurs réalisations, témoins de leur créativité, de leur curiosité et de leur engagement dans ce projet collectif. .

Médiathèque Jean Grosjean 1 Pl. de la Loi, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79

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English : Exposition des travaux des écoles

L’événement Exposition des travaux des écoles Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS