Informations pratiques

Ancizan

Exposition Des trucas-taulers aux ancizanais

Halle sous la mairie ANCIZAN Ancizan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 15:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Une exposition sur le village d’Ancizan, au riche passé, illustrée par des documents, souvenirs, témoignages, collages et beaucoup de photos, le tout jalonné de poèmes courts, d’haïkus. Les plus anciens y retrouveront de quoi dire, de quoi expliquer.

Quant aux plus jeunes et aux nouveaux arrivants se promenant, pierres et bâtiments leur chuchoteront le passé.

Par l’association AURA.

Du lundi au samedi de 15h à 18h .

Halle sous la mairie ANCIZAN Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

An exhibition on the village of Ancizan, with its rich history, illustrated with documents, mementos, personal accounts, collages, and many photos—all interspersed with short poems and haikus. Older residents will find plenty to talk about and explain.

As for the younger visitors and newcomers strolling through the village, the stones and buildings will whisper the past to them.

Presented by the AURA association.

L’événement Exposition Des trucas-taulers aux ancizanais Ancizan a été mis à jour le 2026-08-13 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65