Exposition des vitraux de Delphine Legros, La Maison du Vitrail d’Armance, Ervy-le-Châtel

Informations pratiques

Exposition des vitraux de Delphine Legros 19 et 20 septembre La Maison du Vitrail d’Armance Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La maison du vitrail d’Armance a le plaisir de reçevoir les oeuvres de Delphine Legros, vitrailliste près de Fontainebleau, du 3 juillet au 20 septembre.

Delphine Legros a été formée au centre international de Chartres, a travaillé 3 ans aux ateliers Simon-Marq à Reims. Elles possède aujourd’hui son propre atelier près de Fontainebleau.

Les JEP sont la dernière chance de voir son exposition. Venez nombreux !

La Maison du Vitrail d’Armance Place du marché, 10130 Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est 03 25 41 47 60 https://lamaisonduvitraildarmance.ellohaweb.com/ https://www.facebook.com/LaMaisonduVitraildArmance La Maison du Vitrail d’Armance évoque et met en valeur le patrimoine verrier local. En relation avec la Cité du Vitrail de Troyes, ce lieu apporte une notoriété historique, artistique et culturelle au territoire.

La Maison du Vitrail est installée dans le bâtiment de l’ancienne prison d’Ervy-le-Châtel. Construite en 1835, celle-ci fut utilisée jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle permet de comprendre les étapes de création et de restauration des vitraux, ainsi que la symbolique et l’histoire de ceux de l’église Saint-Pierre-ès-Liens.

La maison du vitrail d’Armance a le plaisir de reçevoir les oeuvres de Delphine Legros, vitrailliste près de Fontainebleau, du 3 juillet au 20 septembre.

© Maison du vitrail d’Armance