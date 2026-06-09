Exposition d’été Ancienne Mairie Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux

Exposition d’été

Ancienne Mairie 20 Quai de la République Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-06

Yanos vous propose une exposition sur le thème “Lignes méditerranéennes”.

“Tout devient clair, tout devient ligne, tout devient esprit, sous ce soleil qui ne pardonne rien.” Philipe Moëlo peintre (huile, acrylique, aquarelle) depuis les années 80, son rêve était de faire de la bande-dessinée, ce qui guide son inspiration.

Tous les jours de 10h à 19h. À l’ancienne mairie, 20 quai de la République. Entrée libre. .

Ancienne Mairie 20 Quai de la République Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

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L’événement Exposition d’été Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-03 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme