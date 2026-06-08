Tarot d’été rue des Sentes Saint-Quay-Portrieux
Tarot d’été rue des Sentes Saint-Quay-Portrieux lundi 6 juillet 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Tarot d’été
rue des Sentes Au Pôle Associatif Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Les lundis et vendredis en juillet et août.
Au Pôle Associatif, rue des Sentes.
De 13h30 à 18h (se présenter 10 mn avant). Collation servie à 16h. 2€ par séance pour les non-adhérents.
Organisé par Jeux et Loisirs Quinocéens 06 83 09 07 08
(M. Lenoir). .
rue des Sentes Au Pôle Associatif Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 09 07 08
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English :
L’événement Tarot d’été Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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