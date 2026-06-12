Saint-Quay-Portrieux

Scrabble

Salle des îles Saint-Ké Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Tout l’été, les lundis et mercredis de 14h-22h, les vacanciers sont les bienvenus, pour trois séances découverte gratuite.

Club Quinoscrabble. Salle des Îles Saint Ké (derrière le centre de congrès). Renseignements au 06 86 24 59 87. .

Salle des îles Saint-Ké Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 24 59 87

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L’événement Scrabble Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme