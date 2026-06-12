Gym Abdos, barre, étirements Saint-Quay-Portrieux
Gym Abdos, barre, étirements Saint-Quay-Portrieux lundi 6 juillet 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Gym Abdos, barre, étirements
rue des sentes Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Abdos et étirements.
Tout public à partir de 15 ans. au Pôle Associatif (rue des Sentes). 7€50 le cours.
Renseignements
Jacqueline Bohlert-Allanou -02 96 71 92 86 (laisser un message) ou jacquelinebohlert1@outlook.fr. .
rue des sentes Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 92 86
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English :
L’événement Gym Abdos, barre, étirements Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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