Saint-Quay-Portrieux

Gym Abdos, barre, étirements

rue des sentes Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Abdos et étirements.

Tout public à partir de 15 ans. au Pôle Associatif (rue des Sentes). 7€50 le cours.

Renseignements

Jacqueline Bohlert-Allanou -02 96 71 92 86 (laisser un message) ou jacquelinebohlert1@outlook.fr. .

rue des sentes Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 92 86

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English :

L’événement Gym Abdos, barre, étirements Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme