Exposition Deux regards sur la lumière Luc-sur-Mer
vendredi 28 août 2026 · Luc-sur-Mer
Informations pratiques
Luc-sur-Mer
Exposition Deux regards sur la lumière
Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 15:00:00
fin : 2026-09-03 19:00:00
Date(s) :
2026-08-28
2 univers qui se croisent dans une exposition où le temps ralentit, où le regard s’attarde, et où l’émotion prend la forme du silence
Aline DEVOS et Patrick PERRIN
Deux regards, deux silences.
Aline Devos sculpte la lumière à travers le verre et la couleur, faisant naître des harmonies géométriques où la transparence dialogue avec l’invisible. Ses œuvres sont des fenêtres ouvertes sur une abstraction sensible, où chaque nuance capte l’instant.
Patrick Perrin, lui, saisit l’éphémère. Ses “Moments Suspendus” figent une lumière furtive, un souffle, une absence habitée. Ombres et matières murmurent des histoires que chacun peut réinventer.
Leurs univers se croisent dans une exposition où le temps ralentit, où le regard s’attarde, et où l’émotion prend la forme du silence. .
Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 60 57 02 82 contact@perrinpeintures.fr
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English : Exposition Deux regards sur la lumière
Two worlds that intersect in an exhibition where time slows down, where the eye lingers, and where emotion takes the form of silence
L’événement Exposition Deux regards sur la lumière Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par Calvados Attractivité
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