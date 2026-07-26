Exposition d’Henri Leichtenaur et de Don Enrique Garabatos de los Arboles Maison Solami Urt

Informations pratiques

Urt

Exposition d’Henri Leichtenaur et de Don Enrique Garabatos de los Arboles

Maison Solami 93 Rue Lacarre Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Henri Leichtenaur connait très bien Enrique Garabatos, éminent graphiste espagnol de la Massana, prestigieuse école d’art de Barcelone, et Enrique lui a transmis sa passion des arbres, notamment de leur douleur que des hamadryades de notre temps lui ont soufflée. Son approche tend parfois vers une abstraction dont on perçoit néanmoins qu’elle raconte le mouvement du vivant. Des êtres probablement surnaturels peuplent ses arbres. C’est un artiste peintre contemporain qui évolue entre figuration et respiration poétique. Son travail explore la lumière des paysages jusqu’à leur rupture.

Venez découvrir la rétrospective de leurs œuvres à la maison Solami, perchée sur les hauteurs de l’Adour.

Vernissage le 2 août à 18h accompagné d’une performance du musicien Jean-Louis Hargous. .

Maison Solami 93 Rue Lacarre Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 24 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition d’Henri Leichtenaur et de Don Enrique Garabatos de los Arboles

L’événement Exposition d’Henri Leichtenaur et de Don Enrique Garabatos de los Arboles Urt a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque