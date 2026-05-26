EXPOSITION D’ICI ET D’AILLEURS Arès
EXPOSITION D’ICI ET D’AILLEURS Arès lundi 22 juin 2026.
Arès
EXPOSITION D’ICI ET D’AILLEURS
Salle des expositions Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 10:00:00
fin : 2026-07-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-22
Les aquarelles de Catherine Duconseil, d’Isabelle Gautier et de Florence Batisse déploient fluidité et transparence pour capturer les émotions et paysages. Grâce à diverses techniques, ces artistes fusionnent textures et volumes pour une poésie tactile et contemporaine.
Tout public Gratuit. .
Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ares-ville.fr
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English :
L’événement EXPOSITION D’ICI ET D’AILLEURS Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès
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