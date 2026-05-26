Arès

EXPOSITION D’ICI ET D’AILLEURS

Salle des expositions Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 10:00:00

fin : 2026-07-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-22

Les aquarelles de Catherine Duconseil, d’Isabelle Gautier et de Florence Batisse déploient fluidité et transparence pour capturer les émotions et paysages. Grâce à diverses techniques, ces artistes fusionnent textures et volumes pour une poésie tactile et contemporaine.

Tout public Gratuit. .

Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ares-ville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement EXPOSITION D’ICI ET D’AILLEURS Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès