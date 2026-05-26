Fête de la musique 2026 Arès
Fête de la musique 2026 Arès dimanche 21 juin 2026.
Arès
Fête de la musique 2026
3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez-vous amuser à la fête de la musique d’Arès !*
Tout public Gratuit.
Programme sur www.ville-ares.fr
Renseignements au 05 56 03 93 03
Lieu esplanade Georges Dartiguelongue. .
3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03
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English :
L’événement Fête de la musique 2026 Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès
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