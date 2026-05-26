Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique 2026 Arès

Fête de la musique 2026 Arès

Fête de la musique 2026 Arès dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 3 Avenue du Commandant l'Herminier

Ville : 33740 Arès

Département : Gironde

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Arès

Fête de la musique 2026

3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Venez-vous amuser à la fête de la musique d’Arès !*

Tout public Gratuit.
Programme sur www.ville-ares.fr
Renseignements au 05 56 03 93 03
Lieu esplanade Georges Dartiguelongue.   .

3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique 2026 Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès

À voir aussi à Arès (Gironde)