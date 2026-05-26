Arès

Fête de la musique 2026

3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez-vous amuser à la fête de la musique d’Arès !*

Tout public Gratuit.

Programme sur www.ville-ares.fr

Renseignements au 05 56 03 93 03

Lieu esplanade Georges Dartiguelongue. .

3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03

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English :

L’événement Fête de la musique 2026 Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès