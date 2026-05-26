Vernissage de l’exposition de D’ICI ET D’AILLEURS Salle exposition Arès
Vernissage de l’exposition de D’ICI ET D’AILLEURS Salle exposition Arès lundi 22 juin 2026.
Arès
Vernissage de l’exposition de D’ICI ET D’AILLEURS
Salle exposition 13 Avenue de Bordeaux Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 18:30:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
Vernissage de l’exposition de l’exposition D’ici et d’ailleurs des artistes Catherine Duconseil, Isabelle Gautier et Florence Batisse.
Tout public Gratuit. .
Salle exposition 13 Avenue de Bordeaux Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@villes-ares.fr
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English :
L’événement Vernissage de l’exposition de D’ICI ET D’AILLEURS Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès
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