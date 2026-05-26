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Vernissage de l’exposition de D’ICI ET D’AILLEURS Salle exposition Arès

Vernissage de l’exposition de D’ICI ET D’AILLEURS Salle exposition Arès

Vernissage de l’exposition de D’ICI ET D’AILLEURS Salle exposition Arès lundi 22 juin 2026.

Lieu : Salle exposition

Adresse : 13 Avenue de Bordeaux

Ville : 33740 Arès

Département : Gironde

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Arès

Vernissage de l’exposition de D’ICI ET D’AILLEURS

Salle exposition 13 Avenue de Bordeaux Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 18:30:00
fin : 2026-06-22

Date(s) :
2026-06-22

Vernissage de l’exposition de l’exposition D’ici et d’ailleurs des artistes Catherine Duconseil, Isabelle Gautier et Florence Batisse.
Tout public Gratuit.   .

Salle exposition 13 Avenue de Bordeaux Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98  micro-folie@villes-ares.fr

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English :

L’événement Vernissage de l’exposition de D’ICI ET D’AILLEURS Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès

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