Vernissage de l’exposition de D’ICI ET D’AILLEURS Salle exposition Arès

Arès

Vernissage de l’exposition de D’ICI ET D’AILLEURS

Salle exposition 13 Avenue de Bordeaux Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 18:30:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Vernissage de l’exposition de l’exposition D’ici et d’ailleurs des artistes Catherine Duconseil, Isabelle Gautier et Florence Batisse.

Tout public Gratuit. .

Salle exposition 13 Avenue de Bordeaux Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@villes-ares.fr

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English :

L’événement Vernissage de l’exposition de D’ICI ET D’AILLEURS Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès