Exposition Dimibrick & Co Place Jules Ferry Le Havre
vendredi 11 décembre 2026 · Place Jules Ferry · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Exposition Dimibrick & Co
Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-12-11
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-11
Préparez-vous à vivre une expérience 100 % briques !
Le Pasino Partouche du Havre accueille Dimibrick & Co exposent , une exposition exceptionnelle dédiée aux passionnés de construction… Et à tous les curieux !
Des milliers de briques, une infinité de possibilités !
Admirez des créations impressionnantes, laissez-vous surprendre par des constructions originales et profitez d’un moment ludique en famille ou entre amis.
Vendredi 16h30 21h
Samedi 10h 19h
Dimanche 10h 18h .
Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00
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English : Exposition Dimibrick & Co
L’événement Exposition Dimibrick & Co Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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