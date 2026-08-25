Exposition Dimibrick & Co Place Jules Ferry Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Exposition Dimibrick & Co

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-11

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-11

Préparez-vous à vivre une expérience 100 % briques !

Le Pasino Partouche du Havre accueille Dimibrick & Co exposent , une exposition exceptionnelle dédiée aux passionnés de construction… Et à tous les curieux !

Des milliers de briques, une infinité de possibilités !

Admirez des créations impressionnantes, laissez-vous surprendre par des constructions originales et profitez d’un moment ludique en famille ou entre amis.

Vendredi 16h30 21h

Samedi 10h 19h

Dimanche 10h 18h .

Place Jules Ferry Pasino Le Havrea Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 00 00

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English : Exposition Dimibrick & Co

L’événement Exposition Dimibrick & Co Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie