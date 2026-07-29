Exposition d’Odile Pellissier Eglise Saint Hilaire de la Come Curemonte

samedi 22 août 2026 · Eglise Saint Hilaire de la Come · Curemonte

Informations pratiques

Curemonte

Exposition d’Odile Pellissier

Eglise Saint Hilaire de la Come 900 route de Branceilles Curemonte Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:30:00

fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Odile Pellissier, plasticienne et photographe, expose une série de photographies et de films intitulés Danser l’horizon les lieux .

Eglise Saint Hilaire de la Come 900 route de Branceilles Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04

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English : Exposition d’Odile Pellissier

L’événement Exposition d’Odile Pellissier Curemonte a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme