Exposition d’Odile Pellissier Eglise Saint Hilaire de la Come Curemonte
samedi 22 août 2026 · Eglise Saint Hilaire de la Come · Curemonte
Informations pratiques
Curemonte
Exposition d’Odile Pellissier
Eglise Saint Hilaire de la Come 900 route de Branceilles Curemonte Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-09-05 19:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Odile Pellissier, plasticienne et photographe, expose une série de photographies et de films intitulés Danser l’horizon les lieux .
Eglise Saint Hilaire de la Come 900 route de Branceilles Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition d’Odile Pellissier
L’événement Exposition d’Odile Pellissier Curemonte a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme
À voir aussi à Curemonte (Corrèze)
- Exposition de André Sourzat Curemonte 29 juillet 2026
- Concert de Jazz Curemonte 29 juillet 2026
- Soirée Concert Cubaband Curemonte 15 août 2026