UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Curemonte

Exposition d’Odile Pellissier Eglise Saint Hilaire de la Come Curemonte

samedi 22 août 2026 · Eglise Saint Hilaire de la Come · Curemonte

Exposition d’Odile Pellissier Eglise Saint Hilaire de la Come Curemonte

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Eglise Saint Hilaire de la Come
Adresse
900 route de Branceilles
Ville
19500 Curemonte
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Curemonte

Exposition d’Odile Pellissier

Eglise Saint Hilaire de la Come 900 route de Branceilles Curemonte Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Odile Pellissier, plasticienne et photographe, expose une série de photographies et de films intitulés Danser l’horizon les lieux   .

Eglise Saint Hilaire de la Come 900 route de Branceilles Curemonte 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 26 73 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition d’Odile Pellissier

L’événement Exposition d’Odile Pellissier Curemonte a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme

À voir aussi à Curemonte (Corrèze)