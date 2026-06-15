La Baule-Escoublac

Exposition D’ombres et de couleurs de Samy Abesdris

Place du Maréchal Leclerc La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 14:30:00

fin : 2026-07-03 19:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

Les très nombreuses créations que vous pourrez découvrir, ont été sélectionnées de manière à mettre en valeur quatre séries marquantes du travail de l’artiste.

Série 1 Les heures vagabondes Des paysages imaginaires et envoûtants qui invitent à la nonchalance. Des œuvres qui laissent entrevoir des horizons étranges où l’on pourrait y faire de singulières rencontres.

Série2 Au de-là des murs Ici l’artiste nous parle des murs qui nous entourent, nous protègent et nous défendent. Mais aussi de ceux qui nous séparent, nous isolent et parfois enclosent nos vies.

Série3 Une période sans histoire ! Des gravures créées au fil de l’eau, librement sans fil conducteur, au gré des moments, des humeurs et du temps. Chaque gravure est une histoire à elle seule.

Série4 De jour comme de nuit Renoncer à la couleur pour magnifier la luminescence du blanc et la force captivante du noir

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Place du Maréchal Leclerc La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

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L’événement Exposition D’ombres et de couleurs de Samy Abesdris La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44