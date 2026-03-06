Exposition Dominique Coppens Neuvy-sur-Barangeon

Exposition Dominique Coppens

Dominique COPPENS peint à l’aquarelle ou à l’encre, il s’inspire de la nature. Un mélange de style qui allie réalisme, impressionnisme, voire un peu abstrait. .

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65

English :

Dominique COPPENS paints in watercolor or ink, inspired by nature. His style combines realism, impressionism and even a touch of the abstract

