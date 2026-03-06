Exposition Dominique Coppens Neuvy-sur-Barangeon
Exposition Dominique Coppens Neuvy-sur-Barangeon vendredi 1 mai 2026.
Exposition Dominique Coppens
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher
Début : 2026-05-01
fin : 2026-06-30
2026-05-01
Dominique COPPENS peint à l'aquarelle ou à l'encre, il s'inspire de la nature. Un mélange de style qui allie réalisme, impressionnisme, voire un peu abstrait
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire
Dominique COPPENS paints in watercolor or ink, inspired by nature. His style combines realism, impressionism and even a touch of the abstract
