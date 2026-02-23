Exposition du Groupement Culturel Artistique Salle des Régates Pléneuf-Val-André

Exposition du Groupement Culturel Artistique

Salle des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Une semaine d’expositions mêlant voyage artistique et diversité des pratiques.

Du jeudi au dimanche, le Groupement Culturel Artistique de Pléneuf-Val-André présente les créations de ses adhérents, fruits du travail mené tout au long de l’année peinture sur toile ou porcelaine, vitrail, poterie, cartonnage, art floral, couture… .

