Exposition du Groupement Culturel Artistique Salle des Régates Pléneuf-Val-André jeudi 16 avril 2026.
Salle des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-16 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
2026-04-16
Une semaine d’expositions mêlant voyage artistique et diversité des pratiques.
Du jeudi au dimanche, le Groupement Culturel Artistique de Pléneuf-Val-André présente les créations de ses adhérents, fruits du travail mené tout au long de l’année peinture sur toile ou porcelaine, vitrail, poterie, cartonnage, art floral, couture… .
Salle des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 13 00
