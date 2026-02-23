Vide grenier et marché aux plantes Rue de Saint-Alban Pléneuf-Val-André

Vide grenier et marché aux plantes

Rue de Saint-Alban Parking de Leclerc Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

2026-04-19

Vide-grenier et marché aux plantes organisé par l’APEL de l’école Saint-Sébastien. Buvette et restauration sur place.

Inscriptions et renseignements par téléphone ou sur HelloAsso. Entrée visiteurs gratuite. .

Rue de Saint-Alban Parking de Leclerc Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 58 00 47 50

