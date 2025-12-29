Exposition du Petit Musée Ault
Exposition du Petit Musée Ault samedi 11 juillet 2026.
Exposition du Petit Musée
Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-11
Le Petit Musée, entité qui se consacre à la défense du patrimoine matériel et immatériel aultois.
Le Petit Musée, entité qui se consacre à la défense du patrimoine matériel et immatériel aultois. .
Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 7 82 10 32 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Petit Musée, an organization dedicated to preserving Ault’s tangible and intangible heritage.
L’événement Exposition du Petit Musée Ault a été mis à jour le 2025-12-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS