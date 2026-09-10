Exposition du Prix du design de l’IMA 2026, Institut du monde arabe, Paris

Informations pratiques

Exposition du Prix du design de l’IMA 2026 19 et 20 septembre Institut du monde arabe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir l’excellence de la création design du monde arabe : une sélection de travaux des designers finalistes du Prix du design de l’Institut du monde arabe 2026.

Découvrez les finalistes du Prix du design 2026

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Réunissant un jury prestigieux, ce prix a pour ambition de mettre en lumière les designers émergents et confirmés de la région dans une optique de démonstration des savoir-faire, du génie productif, de la création de nouveaux matériaux. Il propose une lecture contemporaine de l’exceptionnel art de vivre du monde arabe à travers le prisme du design.

Institut du monde arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, France Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France +33140513838 http://www.imarabe.org https://twitter.com/imarabe;https://www.facebook.com/institutdumondearabe/;https://www.instagram.com/institutdumondearabe/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.imarabe.org/selection/timeslotpass?productId=10229956914943 »}] [{« link »: « https://www.imarabe.org/fr/magazine/prix-du-design-2026-decouvrez-les-projets-finalistes »}, {« link »: « https://billetterie.imarabe.org/selection/timeslotpass?productId=10229956914943 »}] Le musée de l’IMA invite le visiteur à la découverte du monde arabe, par-delà les idées reçues, en lui présentant toute la diversité de ses cultures, ethnies, langues, confessions, depuis ses origines jusqu’à nos jours. La muséographie privilégie un dialogue entre des œuvres et des objets appartenant à des domaines rarement mis en regard : Archéologies antique et médiévale – Art et artisanat – Ethnographie – Création contemporaine

Ce parcours sur quatre niveaux du bâtiment, du 7e au 4e étage, s’articule autour de cinq thématiques : La naissance d’une identité, Des dieux à Dieu, Déambuler dans une ville arabe, Les expressions de la beauté, Le corps, soi et l’autre. Métro : Ligne 7, Jussieu ou Ligne 10, Cardinal Lemoine. Bus : Lignes 24, 63, 67, 86, 87, 89. Vélib’ : Stations n° 5020, n°5019, n°502. Parking : 1, rue des Fossés saint Bernard, 75005 Paris.

Venez découvrir l’excellence de la création design du monde arabe : une sélection de travaux des designers finalistes du Prix du design de l’Institut du monde arabe 2026.

©dr