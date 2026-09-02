UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Thannenkirch

Exposition d’une crèche géante sculptée en bois Thannenkirch

dimanche 29 novembre 2026 · Thannenkirch

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 31 janvier 2027
Heure de début
09:00:00
Adresse
place Francis Gassmann
Ville
68590 Thannenkirch
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Thannenkirch

Exposition d’une crèche géante sculptée en bois

place Francis Gassmann Thannenkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-29 09:00:00
fin : 2027-01-31 17:00:00

Date(s) :
2026-11-29

Exposition d’une crèche présentant, au-delà des personnages habituels, des personnages exerçant les métiers traditionnels du village, réalisée par Monsieur Bosshardt, scuplteur sur bois.
Admirez une magnifique crèche en bois de 3 m de haut sur 4 m de large réalisée par M. Bosshardt, sculpteur sur bois à Thannenkirch. Cette crèche représente, au-delà des personnages habituels, des personnages exerçant les métiers traditionnels pratiqués à Thannenkirch avant et après guerre (débardeur, schlitteur, bûcheron, tailleur de pierre, etc.).. 0  .

place Francis Gassmann Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23  info@ribeauville-riquewihr.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of a crib presenting, beyond the usual characters, characters exercising the traditional trades of the village, made by Mr Bosshardt, woodcarver.

L’événement Exposition d’une crèche géante sculptée en bois Thannenkirch a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

À voir aussi à Thannenkirch (Haut-Rhin)