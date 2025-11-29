Exposition duo d’artistes à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
Exposition duo d’artistes à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala samedi 28 mars 2026.
Exposition duo d’artistes à La Bastide l’Evêque
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
L’association l’Art et Création invite deux artistes à exposer leurs créations le temps d’un week-end.
.
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie lartetcreation12@orange.fr
English :
The l’Art et Création association invites two artists to exhibit their creations for a weekend.
L’événement Exposition duo d’artistes à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)