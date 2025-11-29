Exposition duo d’artistes à La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

L’association l’Art et Création invite deux artistes à exposer leurs créations le temps d’un week-end.

.

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie lartetcreation12@orange.fr

English :

The l’Art et Création association invites two artists to exhibit their creations for a weekend.

L’événement Exposition duo d’artistes à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)