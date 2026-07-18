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EXPOSITION EAU EN COULEURS DE ARNAUD RIZON Arabesque Centre d’Art Saint-Cyprien

mardi 22 septembre 2026 · Arabesque Centre d'Art · Saint-Cyprien

EXPOSITION EAU EN COULEURS DE ARNAUD RIZON Arabesque Centre d’Art Saint-Cyprien

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Arabesque Centre d'Art
Adresse
5 rue Jules Romains
Ville
66750 Saint-Cyprien
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Cyprien

EXPOSITION EAU EN COULEURS DE ARNAUD RIZON

Arabesque Centre d’Art 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-22

MARDI 22 > SAMEDI 26
EXPOSITION EAU EN COULEURS DE ARNAUD RIZON
10h-12h, 17h-19h > Gratuit. Tout public. Vernissage 22 18h
Arabesque Centre d’Art, 5 Rue Jules Romains, SAINT-CYPRIEN, 66750
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Arabesque Centre d’Art 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 47 92 61 32 

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English :

TUESDAY, THE 22nd > SATURDAY, THE 26th
EAU EN COULEURS EXHIBITION BY ARNAUD RIZON
10 a.m.–12 p.m., 5 p.m.–7 p.m. > Free admission. Open to all ages. Opening reception on the 22nd at 6 p.m.
Arabesque Art Center, 5 Rue Jules Romains, SAINT-CYPRIEN, 66750

L’événement EXPOSITION EAU EN COULEURS DE ARNAUD RIZON Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE SAINT CYPRIEN

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