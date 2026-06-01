Fouras

Exposition Eclats de femmes

Fort Vauban Salle de la Casemate Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-15

6 créatrices vous présentent leurs réalisations 100% artisanales et faites main abat-jours en sable, impressions végétales sur textile, chapeaux, reliure, bijoux fantaisie, fleurs de vie.

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Fort Vauban Salle de la Casemate Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 68 21 73 christaufil@gmail.com

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English : Exhibition: Shards of Women

Six designers showcase their 100% artisanal, handmade creations: sand-cast lampshades, botanical prints on fabric, hats, bookbinding, costume jewelry, and “Flowers of Life.”

L’événement Exposition Eclats de femmes Fouras a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Rochefort Océan