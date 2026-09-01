Exposition Eclectic Stéphanie Gendre Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne Aubeterre-sur-Dronne
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d'Aubeterre-sur-Dronne · Aubeterre-sur-Dronne
Informations pratiques
Aubeterre-sur-Dronne
Exposition Eclectic Stéphanie Gendre
Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne 8 Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Esthète pragmatique allergique au gaspillage, Stéphanie Gendre est une plasticienne animée par le besoin de récupérer, réutiliser, transformer, dans le prolongement de son mode de vie.
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Office de Tourisme du Sud Charente Bureau d’Aubeterre-sur-Dronne 8 Place du Champ de Foire Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 99 01 47 signatureartline@gmail.com
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English :
A pragmatic aesthete who abhors waste, Stéphanie Gendre is a visual artist driven by the need to salvage, reuse, and transform—a reflection of her lifestyle.
L’événement Exposition Eclectic Stéphanie Gendre Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente
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