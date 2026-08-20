Exposition Edmond Rostand et ses 2 Monstres Sacrés: Sarah Bernhardt et Constant Coquelin, Maison de retraite des artistes, Couilly-Pont-aux-Dames

Informations pratiques

Exposition Edmond Rostand et ses 2 Monstres Sacrés: Sarah Bernhardt et Constant Coquelin 19 et 20 septembre Maison de retraite des artistes Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Edmond Rostand et ses 2 Monstres Sacrés: Sarah Bernhardt et Constant Coquelin

Découvrez des oeuvres inédites (costume de création de Cyrano, Tapisserie des Gobelins pour Sarah Bernhardt … ) mais aussi les liens professionnels et intimes qui unissaient ces 3 grands artistes du début du XXème siècle.

Maison de retraite des artistes 36 avenue Constant-Coquelin 77860 Couilly-Pont-aux-Dames Couilly-Pont-aux-Dames 77860 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 04 00 02 http://www.mutuellenationaledesartistes.fr Maison de retraite fondée par Constant Coquelin en 1906 pour les comédiens âgés. À la mort de Coquelin en 1909, un musée fut fondé ayant pour thème le théâtre du XIXe siècle et du début du XXe siècle. On visite le parc, la tombe de Coquelin, on admire la maison des Artistes construite par l’architecte Binet dans le style Art Nouveau, ainsi qu’un arbre remarquable dans le parc de l’ancienne abbaye de Pont-Aux-Dames. A4 / SNCF gare de Couilly / RER A puis bus. Entrée par la rue Bengel.

Exposition « Edmond Rostand et ses 2 Monstres Sacrés: Sarah Bernhardt et Constant Coquelin »

© MNA TAYLOR