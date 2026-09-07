Visite de la Maison de Retraite des Artistes, Maison de retraite des artistes, Couilly-Pont-aux-Dames

Informations pratiques

Visite de la Maison de Retraite des Artistes Samedi 17 octobre, 11h00 Maison de retraite des artistes Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Visite de la Maison de Retraite des Artistes

Labellisée Patrimoine d’intérêt régional de la Région Ile de France, la Maison de Retraite des Artistes est une oeuvre de l’architecte René Binet qui créa la porte monumentale de l’Exposition Universelle de 1900. Cet édifice Art Nouveau vous surprendra par son utilisation sociale et son architecture unique.

Maison de retraite des artistes 30 avenue Constant-Coquelin 77860 Couilly-Pont-Aux-Dames Couilly-Pont-aux-Dames 77860 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 04 00 02 [{« type »: « phone », « value »: « 0637091607 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@mnataylor.fr »}] Maison de Retraite des Artistes construite en 1904 par l’architecte René Binet avec les décorateurs Louis Édouard Fournier et Henry Bellery-Desfontaines RER A, SNCF Gare de l’Est, Autoroute A4

Visite de la Maison de Retraite des Artistes

© Eric Parisot