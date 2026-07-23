Exposition Eloge du bois THE petite GALLERY Monségur

Informations pratiques

Monségur

Exposition Eloge du bois

THE petite GALLERY 29 Place Robert Darniche Monségur Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-01

The Petite Gallery vous invite à découvrir une exposition mêlant sculpture et peinture autour du thème du bois. Isabelle Tapie présente ses œuvres sculptées tandis que Claire Scofield expose ses peintures, dans une atmosphère où matière et couleur se répondent. .

THE petite GALLERY 29 Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 39 09 30

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English : Exposition Eloge du bois

L’événement Exposition Eloge du bois Monségur a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de l’Entre-deux-Mers