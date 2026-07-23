UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Monségur

Exposition Eloge du bois THE petite GALLERY Monségur

samedi 1 août 2026 · THE petite GALLERY · Monségur

Exposition Eloge du bois THE petite GALLERY Monségur

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
THE petite GALLERY
Adresse
29 Place Robert Darniche
Ville
33580 Monségur
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Monségur

Exposition Eloge du bois

THE petite GALLERY 29 Place Robert Darniche Monségur Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-01

The Petite Gallery vous invite à découvrir une exposition mêlant sculpture et peinture autour du thème du bois. Isabelle Tapie présente ses œuvres sculptées tandis que Claire Scofield expose ses peintures, dans une atmosphère où matière et couleur se répondent.   .

THE petite GALLERY 29 Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 39 09 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Eloge du bois

L’événement Exposition Eloge du bois Monségur a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de l’Entre-deux-Mers

À voir aussi à Monségur (Gironde)