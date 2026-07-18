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EXPOSITION EMPREINTES URBAINES DE LUDO LASSALE CHEZ ARABESQUE Arabesque Centre d’Art Saint-Cyprien

mardi 20 octobre 2026 · Arabesque Centre d'Art · Saint-Cyprien

EXPOSITION EMPREINTES URBAINES DE LUDO LASSALE CHEZ ARABESQUE Arabesque Centre d’Art Saint-Cyprien

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Arabesque Centre d'Art
Adresse
5 rue Jules Romains
Ville
66750 Saint-Cyprien
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Cyprien

EXPOSITION EMPREINTES URBAINES DE LUDO LASSALE CHEZ ARABESQUE

Arabesque Centre d’Art 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-20

MARDI 20 > SAMEDI 24
EXPOSITION EMPREINTES URBAINES DE LUDO LASSALE
18h > Vernissage. 10h-12h, 17h-19h > Exposition. Gratuit. Tout public. Organisé par Arabesque.
Arabesque Centre d’Art, 5 Rue Jules Romains, SAINT-CYPRIEN, 66750
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Arabesque Centre d’Art 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 47 92 61 32 

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English :

TUESDAY, THE 20TH > SATURDAY, THE 24TH
URBAN IMPRINTS EXHIBITION BY LUDO LASSALE
6:00 p.m. > Opening reception. 10:00 a.m.–12:00 p.m., 5:00 p.m.–7:00 p.m. > Exhibition. Free admission. Open to all ages. Organized by Arabesque.
Arabesque Art Center, 5 Rue Jules Romains, SAINT-CYPRIEN, 66750

L’événement EXPOSITION EMPREINTES URBAINES DE LUDO LASSALE CHEZ ARABESQUE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE SAINT CYPRIEN

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