Exposition en plein air consacrée à l’architecture rurale du site au XIXe siècle, Place des Templiers – Trébaïx, Villesèque

Informations pratiques

Exposition en plein air consacrée à l’architecture rurale du site au XIXe siècle 19 et 20 septembre Place des Templiers – Trébaïx Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Découvrez une exposition en plein air consacrée à l’architecture rurale du site au XIXe siècle.

Place des Templiers – Trébaïx Place des Templiers, 46090 Villesèque Villesèque 46090 Lot Occitanie À la fin du XIIIe siècle, la commanderie templière de Lacapelle Livron installe à Trébaix, au cœur du Quercy blanc, une « domus de campagne ».

La commanderie templière expérimente alors à Trébaïx un programme architectural novateur répondant au mieux à leurs besoins. Il subsiste de cette maison templière la tour barlongue abritant la chapelle et flanquée de sa tourelle d’escalier polygonale.

Exposition en extérieur sur l’architecture rurale du lieu au XIXe siècle

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