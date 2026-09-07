Visite libre de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Trébaïx, Église Sainte-Marie-Madeleine de Trébaïx, Villesèque

Informations pratiques

Visite libre de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Trébaïx 19 et 20 septembre Église Sainte-Marie-Madeleine de Trébaïx Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez une exposition consacrée à cet édifice du XVe siècle. À travers des panneaux explicatifs, plongez dans son histoire, son architecture et les grandes étapes qui ont marqué son évolution.

Église Sainte-Marie-Madeleine de Trébaïx Chemin de la rouquette, 46090 Villesèque Villesèque 46090 Lot Occitanie La première mention connue de la paroisse remonte à 1179, lorsqu’elle était sous la domination des templiers de Lacapelle-Livron, située actuellement en Tarn-et-Garonne. À certaines occasions, l’église formait une commanderie avec Carnac. En 1342, elle fut rattachée à Cambayrac, mais regagna son indépendance en 1533.

Il ne fait aucun doute, compte tenu de l’architecture et du décor, que l’église fut entièrement reconstruite à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle. Au début du XIVe siècle, le patronage passa aux hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, et les armoiries de l’ordre de Malte ornent la chapelle sud. Il semble que la nef n’ait été voûtée qu’en 1749, comme en témoigne la date inscrite sur l’une des clefs de voûte. Lieu-dit de Trébaïx. Parking à proximité.

Exposition explicative sur cet édifice du XVe siècle en intérieur.

©Mairie