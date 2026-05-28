Exposition en plein air Portraits, Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Exposition en plein air Portraits 19 et 20 septembre Archives départementales du Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À travers une sélection de portraits choisis, cette exposition de plein air raconte une histoire sensible des individus et des époques.

De septembre 2026 à septembre 2027, les Archives célèbrent les 200 ans de la photographie. Les Journées du Patrimoine 2026 inaugurent le début des manifestations qui seront autant d’occasion de réaliser des focus inédits sur la richesse du patrimoine photographique conservé aux Archives du Puy-de-Dôme !

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75 rue de Neyrat, 63100 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473234580 https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr Tramway : ligne A – arrêt Collège Albert-Camus. Parking possible sur place.

À travers une sélection de portraits choisis, cette exposition de plein air raconte une histoire sensible des individus et des époques.