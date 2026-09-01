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AGENDA · Montluçon

Exposition Ensemble du Collectif Barbotine F.A.M.C. de Montluçon Montluçon

samedi 19 septembre 2026 · F.A.M.C. de Montluçon · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
F.A.M.C. de Montluçon
Adresse
27 Rue des Faucheroux
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Exposition Ensemble du Collectif Barbotine

F.A.M.C. de Montluçon 27 Rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Exposition des peintures, dessins, sculptures et collages du collectif Barbotine.
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F.A.M.C. de Montluçon 27 Rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 11 64 99 

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English :

Exhibition of paintings, drawings, sculptures, and collages by the Barbotine collective.

L’événement Exposition Ensemble du Collectif Barbotine Montluçon a été mis à jour le 2026-08-25 par Montluçon Tourisme

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