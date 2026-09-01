Exposition Ensemble du Collectif Barbotine F.A.M.C. de Montluçon Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Exposition Ensemble du Collectif Barbotine

F.A.M.C. de Montluçon 27 Rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition des peintures, dessins, sculptures et collages du collectif Barbotine.

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F.A.M.C. de Montluçon 27 Rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 11 64 99

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English :

Exhibition of paintings, drawings, sculptures, and collages by the Barbotine collective.

L’événement Exposition Ensemble du Collectif Barbotine Montluçon a été mis à jour le 2026-08-25 par Montluçon Tourisme