Exposition Ensemble du Collectif Barbotine F.A.M.C. de Montluçon Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · F.A.M.C. de Montluçon · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Exposition Ensemble du Collectif Barbotine
F.A.M.C. de Montluçon 27 Rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-10-04 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition des peintures, dessins, sculptures et collages du collectif Barbotine.
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F.A.M.C. de Montluçon 27 Rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 11 64 99
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English :
Exhibition of paintings, drawings, sculptures, and collages by the Barbotine collective.
L’événement Exposition Ensemble du Collectif Barbotine Montluçon a été mis à jour le 2026-08-25 par Montluçon Tourisme
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