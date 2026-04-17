Salon du Tatouage CS 81144 Montluçon
Salon du Tatouage CS 81144 Montluçon samedi 12 septembre 2026.
Montluçon
Salon du Tatouage
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Tarif : 8 – 8 – EUR
Pass 1 jour 8€
Pass 2 jours 13€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
La 1ère Convention du Tatouage de Montluçon arrive enfin !
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CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
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English :
The 1st Montluçon Tattoo Convention is finally here!
L’événement Salon du Tatouage Montluçon a été mis à jour le 2026-04-13 par Montluçon Tourisme
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