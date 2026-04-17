Salon du Tatouage CS 81144 Montluçon

Montluçon

Salon du Tatouage

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif : 8 – 8 – EUR

Pass 1 jour 8€

Pass 2 jours 13€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

La 1ère Convention du Tatouage de Montluçon arrive enfin !

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CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com

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English :

The 1st Montluçon Tattoo Convention is finally here!

L’événement Salon du Tatouage Montluçon a été mis à jour le 2026-04-13 par Montluçon Tourisme