Exposition Entre Ici et Ailleurs Trégunc
Exposition Entre Ici et Ailleurs Trégunc samedi 23 mai 2026.
Trégunc
Exposition Entre Ici et Ailleurs
Espace Terre Marine Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-05-23
Cécile Prunet, plasticienne expose à l’Espace Terre Marine jusqu’au 30 juin.
Vernissage vendredi 22 mai 18h30.
Fermé le dimanche. .
Espace Terre Marine Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 94 13 24
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English :
L’événement Exposition Entre Ici et Ailleurs Trégunc a été mis à jour le 2026-05-20 par OTC CCA
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