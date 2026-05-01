Trégunc

Exposition Entre Ici et Ailleurs

Espace Terre Marine Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-05-23

Cécile Prunet, plasticienne expose à l’Espace Terre Marine jusqu’au 30 juin.

Vernissage vendredi 22 mai 18h30.

Fermé le dimanche. .

Espace Terre Marine Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 94 13 24

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English :

L’événement Exposition Entre Ici et Ailleurs Trégunc a été mis à jour le 2026-05-20 par OTC CCA