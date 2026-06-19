Exposition Entre les Rives Rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Exposition Entre les Rives

Rue Mathurin Méheut Maison Saint-Yves Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-11-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-03

L’exposition Entre les Rives réunit Marie-José Gustave et Anne-Yvonne Jouan, deux artistes françaises établies au Québec depuis une vingtaine d’années.

Le papier est au cœur de leur démarche. Transformé, découpé, tressé, crocheté ou assemblé, il évoque à la fois la fragilité et la persistance des liens entre les êtres et les lieux. À ces structures s’ajoutent des fibres, de la céramique et des matières organiques.

D’origine bretonne, Anne-Yvonne Jouan interroge son appartenance au territoire à travers une constellation de formes et de couleurs symboliques. Elle réalise des grands jardins sculpturaux en papier découpé, associé à des végétaux séchés et à des coquillages. Le tout est mis en volume par assemblage sur des milliers d’épingles. L’artiste puise dans ses racines pour explorer les notions de paysages identitaires.

D’origine guadeloupéenne, Marie-José Gustave présente des installations réalisées en pulpe de papier, en fil et en céramique, qui rappellent les coraux, les algues ou les fragments déposés par la mer sur les rivages des Antilles, du Québec et sur les côtes bretonnes. Ce sont des fragments d’un ailleurs portés par les courants, l’histoire et les métissages. Par le tricot, le crochet et la vannerie, l’artiste tisse une métaphore de l’altérité les mailles et les entrelacements deviennent des cartographies de la rencontre et de l’identité plurielle.

Les visiteurs sont invités à une déambulation immersive entre terre et mer, visible et invisible, enracinement et déplacement. À travers des installations monumentales et délicates, les deux artistes ouvrent un dialogue où le paysage n’est plus seulement représenté il devient matière vivante, souffle et mémoire. .

Rue Mathurin Méheut Maison Saint-Yves Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 13 40

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L’événement Exposition Entre les Rives Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-16 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme