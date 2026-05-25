Exposition : « Entre leurs mains : les Sciences » Maison de Quartier La Touche Rennes 25 mai – 19 juin Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuit

Photoreportage immersif sur les métiers liés aux Sciences

L’exposition « Entre leurs mains : les Sciences » propose un photoreportage immersif sur les métiers liés aux Sciences, allant des chercheurs aux ingénieurs, en passant par les dessinateurs, les taxidermistes et les chargés de collections. À travers des photographies, des objets et une installation sonore et visuelle, cette exposition invite les visiteurs à explorer l’univers fascinant de la science à la rencontre de ceux qui la font vivre.

L’exposition a été réalisé avec le soutien du service culturel et du FSDIE.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-25T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-19T18:00:00.000+02:00

1

https://www.mqlt.fr https://alysblancphotoreporter.wordpress.com/entre-leurs-mains-les-sciences/ https://www.instagram.com/alys_blanc.photoreporter/

Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

contact@mqlt.fr 0299544512



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

