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Exposition : « Entre leurs mains : les Sciences » Maison de Quartier La Touche Rennes

Exposition : « Entre leurs mains : les Sciences » Maison de Quartier La Touche Rennes

Exposition : « Entre leurs mains : les Sciences » Maison de Quartier La Touche Rennes lundi 25 mai 2026.

Lieu : Maison de Quartier La Touche

Adresse : 6 rue cardinal Paul Gouyon

Ville : 35706 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Exposition : « Entre leurs mains : les Sciences » Maison de Quartier La Touche Rennes 25 mai – 19 juin Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuit

Photoreportage immersif sur les métiers liés aux Sciences

L’exposition « Entre leurs mains : les Sciences » propose un photoreportage immersif sur les métiers liés aux Sciences, allant des chercheurs aux ingénieurs, en passant par les dessinateurs, les taxidermistes et les chargés de collections. À travers des photographies, des objets et une installation sonore et visuelle, cette exposition invite les visiteurs à explorer l’univers fascinant de la science à la rencontre de ceux qui la font vivre.

L’exposition a été réalisé avec le soutien du service culturel et du FSDIE.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-25T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-19T18:00:00.000+02:00

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https://www.mqlt.fr  https://alysblancphotoreporter.wordpress.com/entre-leurs-mains-les-sciences/ https://www.instagram.com/alys_blanc.photoreporter/

Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
contact@mqlt.fr 0299544512


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