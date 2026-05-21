Exposition Entre Table et Jardin Céramique Bucolique Claire Gauchot Office de Tourisme du Migennois Migennes

Migennes

Exposition Entre Table et Jardin Céramique Bucolique Claire Gauchot

Office de Tourisme du Migennois 1, Place François Mitterrand Migennes Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-07-18 12:30:00

Date(s) :

2026-06-06

“Mon travail s’articule principalement autour de la poterie du quotidien, saladiers, plats, complices de la vie comme des bougeoirs ou porte-téléphones. Des objets de décoration qui embellissent jardins et jardinières personnages animaliers ou représentations végétales inspirées de la nature.

Mon univers est profondément lié à la couleur et au dialogue des émaux. J’aime associer différentes matières et laisser au feu sa part d’imprévu. Les superpositions et les rencontres d’émaux révèlent des paysages évoquant des horizons marins, des reliefs montagneux, des campagnes ou des forêts. Ces croisements deviennent une métaphore des échanges, des rencontres et des transformations.” .

Office de Tourisme du Migennois 1, Place François Mitterrand Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Exposition Entre Table et Jardin Céramique Bucolique Claire Gauchot

L’événement Exposition Entre Table et Jardin Céramique Bucolique Claire Gauchot Migennes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Migennes