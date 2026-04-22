Informations pratiques

Neuvic

Exposition éphémère ‘Neuvic en aquarelles

21 Rue du Commerce Neuvic Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 14:00:00

fin : 2026-10-15 17:30:00

Date(s) :

2026-10-15

Exposition éphémère Neuvic en aquarelles . .

21 Rue du Commerce Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 84 50 musee-henriqueuille@correze.fr

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English : Exposition éphémère ‘Neuvic en aquarelles

L’événement Exposition éphémère ‘Neuvic en aquarelles Neuvic a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze