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Exposition éphémère ‘Neuvic en aquarelles Neuvic
jeudi 15 octobre 2026 · Neuvic
Informations pratiques
Neuvic
Exposition éphémère ‘Neuvic en aquarelles
21 Rue du Commerce Neuvic Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 14:00:00
fin : 2026-10-15 17:30:00
Date(s) :
2026-10-15
Exposition éphémère Neuvic en aquarelles . .
21 Rue du Commerce Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 84 50 musee-henriqueuille@correze.fr
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English : Exposition éphémère ‘Neuvic en aquarelles
L’événement Exposition éphémère ‘Neuvic en aquarelles Neuvic a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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