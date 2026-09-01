Atelier Art Lab photo et expo Centre Multimédia Neuvic

Informations pratiques

Neuvic

Atelier Art Lab photo et expo

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Atelier photo et expo Mon patrimoine à l’honneur ! Et si vous regardiez votre patrimoine avec un œil de photographe ?

Lors de cet atelier, petits et grands découvrent d’abord des photographies au Musée numérique et explorent les techniques de prise de vue et le regard des photographes.

Appareil en main, chacun part ensuite en extérieur pour capturer sa propre vision du patrimoine. Les photographies réalisées seront exposées au centre multimédia pendant les vacances d’octobre, à l’occasion de la grande exposition du Bicentenaire de la photographie.

A partir de 5 ans.

10h-11h30, centre multimédia. Sur réservation. Gratuit.

Centre Multimédia 05 53 80 09 88 .

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88 lise.niaussat@mairie-neuvic-dordogne.fr

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English : Atelier Art Lab photo et expo

L’événement Atelier Art Lab photo et expo Neuvic a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord