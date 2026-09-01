Atelier de création Mercredi en Folie ! Centre Multimédia Neuvic

Informations pratiques

Neuvic

Atelier de création Mercredi en Folie !

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 16:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Atelier ado, mercredi en folie !

Ma rentrée personnalisée !

Envie d’une rentrée qui te ressemble ?

Viens personnaliser tes fournitures et objets du quotidien au Fab Lab grâce à la découpe créative avec la Cricut ! Découvre différentes techniques de dessin, imagine ton propre logo ou motif, puis donne vie à tes créations pour décorer ton carnet, ta gourde, ta trousse, ton ordinateur ou encore ton tote bag.

A partir de 10 ans.

14h-16h30, centre multimédia.

Accès gratuit avec participation aux consommables.

Réservation des machines conseillée.

Centre Multimédia 05 53 80 09 88

sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr .

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

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English : Atelier de création Mercredi en Folie !

On the program: an introduction to laser engraving and the creation of Christmas decorations to personalize as you wish. A fun way to prepare for the holidays!

Cycle of 3 Wednesdays (Dec. 3, 10 and 17)

Ages 10 and up

Free admission, contribution to consumables: 2?

L’événement Atelier de création Mercredi en Folie ! Neuvic a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord