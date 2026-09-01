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Atelier adultes jeudi défi Centre Multimédia Neuvic

jeudi 17 septembre 2026 · Centre Multimédia · Neuvic

Atelier adultes jeudi défi Centre Multimédia Neuvic

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Centre Multimédia
Adresse
6 rue des Frères Pouget
Ville
24190 Neuvic
Département
Dordogne
Tarif

Neuvic

Atelier adultes jeudi défi

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Au son du vent !
Venez créer un carillon d’automne en bambou, agrémenté de petits éléments naturels. Un atelier créatif et convivial pour réaliser une décoration poétique qui chantera au gré du vent.

9h-11h30, centre multimédia.

A partir de 10 ans.
Accès gratuit avec participation aux consommables.
Réservation des machines conseillée.

Centre Multimédia 05 53 80 09 88
sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr   .

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88 

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English : Atelier adultes jeudi défi

On the program: an introduction to laser engraving and the creation of Christmas decorations to personalize as you wish. A fun way to prepare for the holidays!
Cycle of 3 Wednesdays (Dec. 3, 10 and 17)
Ages 10 and up
Free admission, contribution to consumables: 2?

L’événement Atelier adultes jeudi défi Neuvic a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord

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