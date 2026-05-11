EXPOSITION ERRANCES YANN COURTE ET LAURIE SAN AU DOMAINE DE SOUSTRES Montady
EXPOSITION ERRANCES YANN COURTE ET LAURIE SAN AU DOMAINE DE SOUSTRES Montady samedi 27 juin 2026.
Montady
EXPOSITION ERRANCES YANN COURTE ET LAURIE SAN AU DOMAINE DE SOUSTRES
Chemin de Soustres Montady Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-06-27
Cette exposition conjointe de deux artistes d’univers différents, l’un photographe, Yann Courté et l’autre plasticienne, Laurie San, vous plonge dans un monde d’errances et de lieux familiers.
Cette exposition conjointe de deux artistes d’univers différents, l’un photographe, Yann Courté et l’autre plasticienne, Laurie San, vous plonge dans un monde d’errances et de lieux familiers. Découvrez leurs œuvres dans les différents espaces du caveau, salle des pressoirs et salle des foudres.
L’exposition se visite 7/7j de 10h à 13h et de 16h à 20h. L’entrée est gratuite. .
Chemin de Soustres Montady 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 93 43 75 contact@domaine-de-soustres.fr
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English : EXPOSITION ERRANCES YANN COURTE ET LAURIE SAN AU DOMAINE DE SOUSTRES
This joint exhibition by two artists from different worlds, photographer Yann Courté and visual artist Laurie San, plunges you into a world of wanderings and familiar places.
L’événement EXPOSITION ERRANCES YANN COURTE ET LAURIE SAN AU DOMAINE DE SOUSTRES Montady a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT LA DOMITIENNE
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