SOIREE SENSORIELLE 12/08/26-JEANNOT SANS ACCORDEON Montady

Montady

SOIREE SENSORIELLE 12/08/26-JEANNOT SANS ACCORDEON

Chemin de Soustres Montady Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

La soirée Sensorielle est un concept de soirées chill-out, que l’on peut traduire par calmes et relaxantes , mais aussi conviviales et gourmandes.

La soirée du 12 août sera sous le signe de la chanson réaliste et poétique. Tout un programme !

Jean Couhet-Guichot nous propose tour de chant poétique où il accompagne ses propres textes au banjo 5 cordes.

La soirée Sensorielle est un concept de soirées chill-out, que l’on peut traduire par calmes et relaxantes , mais aussi conviviales et gourmandes.

Imaginez-vous donc confortablement installés dans votre transat dans l’une des cours du domaine, éclairés par la chaleureuse lumière des guirlandes guinguettes. Votre verre de vin est posé sur la petite table basse près de vous, accompagné d’une très gourmande planche concoctée par le Chef du Restaurant Le Vieux Puits.

Vous êtes une petite centaine de privilégié(e)s , à profiter d’un spectacle vivant, joué, interprété en direct, sous vos yeux.

Avant le spectacle vous avez pu entrer dans la très belle cave du domaine où sont exposés des artistes qui viendront échanger avec vous lors de la soirée.

La soirée du 12 août sera sous le signe de la chanson réaliste et poétique. Tout un programme !

Vous connaissez peut-être l’univers créatif de Jean Couhet-Guichot, un artiste de cirque multi talents (écriture, musique, plasticien…) de Nissan-lez-Ensérune. Sinon, il est à découvrir impérativement !

Avec la Compagnie les Hommes Sensibles, il nous a régalé avec deux créations, “Bateau” et “Vademecum” jouées lors de précédentes soirées sensorielles.

Cette année il revient avec un tour de chant poétique où il accompagne ses propres textes au banjo 5 cordes.

Ses chansons nous parlent de la vie, de la mort de son poisson rouge, des fruits, de son grand-père, ou encore de son chien Sardine…

Pour vous donner une idée du répertoire voici quelques titres de chansons Michel is dead, Sardine, Ma mélancolie, les ruelles de Béziers…

On vous attend pour ce tour de chant qui vous n’oublierez pas !

Le prix de la soirée est de 17€ et comprend

– Votre transat réservé pour la soirée avec petite table basse pour votre groupe

– Votre entrée au spectacle

– Un verre cristallin sérigraphié que vous emporterez à la fin de la soirée comme souvenir

– Un verre de vin de votre choix à choisir parmi les cuvées du domaine

– La visite commentée de l’exposition artistique du moment en présence de l’artiste

Les planches proposées par Le Restaurant Vieux Puits sont à commander de préférence en même temps que la réservation de la soirée et à payer sur place. Prix 18€ .

Chemin de Soustres Montady 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 93 43 75 contact@domaine-de-soustres.fr

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English :

La soirée Sensorielle is a concept for chill-out evenings, which can be translated as calm and relaxing , but also convivial and gourmet.

The evening of August 12 will be devoted to realistic and poetic songs. What a program!

Jean Couhet-Guichot offers us a poetic tour de chant in which he accompanies his own texts on the 5-string banjo.

L’événement SOIREE SENSORIELLE 12/08/26-JEANNOT SANS ACCORDEON Montady a été mis à jour le 2026-05-16 par 34 OT LA DOMITIENNE