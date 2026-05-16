Montady

VERNISSAGE EXPOSITION ERRANCES 27 JUIN 2026

Chemin de Soustres Montady Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Nous vous invitons au vernissage de l’Exposition Conjointe ERRANCES en présence des 2 artistes, Laurie San et Yann Courté.

La réservation au vernissage est obligatoire pour recevoir une invitation qui vous permettra d’accéder à l’exposition.

Nous vous invitons au vernissage de l’Exposition Conjointe ERRANCES en présence des 2 artistes, Laurie San et Yann Courté.

Cette exposition propose sur 2 niveaux et dans 2 univers différents, des créations de 2 artistes réunis autour d’un thème qu’ils ont décidé en commun, Les Errances (déf. actions d’errer, de marcher longtemps sans but précis).

En visitant l’expo vous comprendrez mieux pourquoi ce photographe et cette plasticienne ont choisi cet intitulé.

Vous pourrez visiter l’expo en compagnie des artistes, leurs poser des questions sur leurs œuvres et leurs univers respectifs, leur travail pour aboutir à leurs créations.

Notre objectif est de vous faire faire des rencontres, sans a priori et dans la convivialité, autour de la création artistique.

Un buffet apéritif suivra la visite autour des vins du domaine mais aussi d’autres productions y compris sans alcool de nos partenaires producteurs régionaux.

La réservation au vernissage est obligatoire pour recevoir une invitation qui vous permettra d’accéder à l’exposition. .

Chemin de Soustres Montady 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 93 43 75 contact@domaine-de-soustres.fr

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English :

We invite you to the vernissage of the ERRANCES Joint Exhibition in the presence of the 2 artists, Laurie San and Yann Courté.

Reservations for the opening are required to receive an invitation to the exhibition.

L’événement VERNISSAGE EXPOSITION ERRANCES 27 JUIN 2026 Montady a été mis à jour le 2026-05-16 par 34 OT LA DOMITIENNE