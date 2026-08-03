Exposition Espòrts e jòcs occitans Sports et jeux traditionnels, un patrimoine vivant Centre Culturel Tivoli Anglet

Informations pratiques

Anglet

Exposition Espòrts e jòcs occitans Sports et jeux traditionnels, un patrimoine vivant

Centre Culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-09-19

Porteurs à la fois de tradition et de modernité, imprégnés de la langue et de la culture occitanes qu’ils contribuent à faire vivre, les sports traditionnels régionaux constituent un élément fort de notre patrimoine. Pétanque, jeux de quilles, palet gascon ou courses taurines… ils sont encore aujourd’hui pratiqués pour le loisir ou la compétition.

En retraçant l’histoire et la pratique actuelle de chacun de ces sports, cette exposition vous invite à découvrir la diversité des cultures sportives de notre région et à participer à leur développement et transmission aux générations futures.

Une exposition conçue par le CIRDOC Institut occitan de cultura, avec des photographies prêtées par le Comité départemental du sport en milieu rural 40. .

Centre Culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Espòrts e jòcs occitans Sports et jeux traditionnels, un patrimoine vivant

L’événement Exposition Espòrts e jòcs occitans Sports et jeux traditionnels, un patrimoine vivant Anglet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Anglet