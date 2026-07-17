Exposition estivale, Eglise romane, Saint-André-de-Bâgé

Informations pratiques

Exposition estivale 18 juillet – 16 août Eglise romane Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-16T14:30:00+02:00 – 2026-08-16T18:30:00+02:00

Exposition estivale

Peintures et Sculptures

Exposants Peinture :

Céline Guthmuller

Serge Jacquiller

Catherine Stevens-Trably

Joëlle Tissot

Exposants Sculpture :

Rosalie Alaimo

Alain Cordier

Justine et Eddy Feuillet

Patricia Rimbert

Florian Rosier

Eglise romane 1747 grande rue 01380 Saint André de Bâgé Saint-André-de-Bâgé 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

peintures et sculptures

Les Amis du Site, Bâgé Culture et Loisirs