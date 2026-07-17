AGENDA · Saint-André-de-Bâgé
Exposition estivale, Eglise romane, Saint-André-de-Bâgé
samedi 18 juillet 2026 · Eglise romane · Saint-André-de-Bâgé
Informations pratiques
Exposition estivale 18 juillet – 16 août Eglise romane Ain
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-16T14:30:00+02:00 – 2026-08-16T18:30:00+02:00
Exposition estivale
Peintures et Sculptures
Exposants Peinture :
- Céline Guthmuller
- Serge Jacquiller
- Catherine Stevens-Trably
- Joëlle Tissot
Exposants Sculpture :
- Rosalie Alaimo
- Alain Cordier
- Justine et Eddy Feuillet
- Patricia Rimbert
- Florian Rosier
Eglise romane 1747 grande rue 01380 Saint André de Bâgé Saint-André-de-Bâgé 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
peintures et sculptures
Les Amis du Site, Bâgé Culture et Loisirs