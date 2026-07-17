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Exposition estivale, Eglise romane, Saint-André-de-Bâgé

samedi 18 juillet 2026 · Eglise romane · Saint-André-de-Bâgé

Exposition estivale, Eglise romane, Saint-André-de-Bâgé

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Lieu
Eglise romane
Adresse
1747 grande rue 01380 Saint André de Bâgé
Ville
01380 Saint-André-de-Bâgé
Département
Ain
Tarif
Entrée Libre

Exposition estivale 18 juillet – 16 août Eglise romane Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-16T14:30:00+02:00 – 2026-08-16T18:30:00+02:00

Exposition estivale

Peintures et Sculptures

Exposants Peinture :

  • Céline Guthmuller
  • Serge Jacquiller
  • Catherine Stevens-Trably
  • Joëlle Tissot

Exposants Sculpture :

  • Rosalie Alaimo
  • Alain Cordier
  • Justine et Eddy Feuillet
  • Patricia Rimbert
  • Florian Rosier

Eglise romane 1747 grande rue 01380 Saint André de Bâgé Saint-André-de-Bâgé 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
peintures et sculptures

Les Amis du Site, Bâgé Culture et Loisirs

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