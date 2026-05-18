Exposition: Estives, photographie de David Le Déodic Médiathèque André Labarrère Pau

Pau

Exposition: Estives, photographie de David Le Déodic

Médiathèque André Labarrère 10 Place Marguerite Laborde Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-27

INAUGURATION le samedi 27 juin à 11h30

Dans le cadre du temps fort Pyrénées Vivantes

Au fil de mes reportages pour le journal Sud-Ouest, j’ai eu l’occasion de parcourir les estives et les paysages de montagne.

Je ne suis pas un spécialiste de cet univers mais certaines rencontres, certaines lumières et certains instants m’ont particulièrement touché.

Ces photographies sont nées de ces moments-là. Notamment, les troupeaux dans l’immensité des paysages, les gestes de bergers, et la montagne qui rythme le quotidien. .

Médiathèque André Labarrère 10 Place Marguerite Laborde Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 05 10 00

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English : Exposition: Estives, photographie de David Le Déodic

L’événement Exposition: Estives, photographie de David Le Déodic Pau a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pau