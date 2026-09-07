Exposition et conférence : La conscience patrimoniale en France de l’abbé Grégoire à Malraux par Mario Serviable, Bibliothèque départementale de La Réunion, Saint-Denis

Informations pratiques

Exposition et conférence : La conscience patrimoniale en France de l’abbé Grégoire à Malraux par Mario Serviable Dimanche 20 septembre, 14h00 Bibliothèque départementale de La Réunion La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

La question de la conscience patrimoniale émerge lors des violences de la Révolution française. Dans un décret du 14 août 1792, la Convention demande de mettre à bas « les monuments élevés à l’orgueil, aux préjugés et à la tyrannie », et de les convertir en bronze à canon qui « servira utilement à la défense de la Patrie ». Les symboles de la féodalité sont livrés à la démolition, au pillage et au feu. Dans la tourmente, le sursaut salutaire de la raison viendra de l’intérieur même de la Convention. Après trois rapports de l’abbé Grégoire sur le « vandalisme » – mot qu’il a créé – va naître une conscience patrimoniale à l’initiative de l’Etat. Le patrimoine fait l’identité, selon Jacques Le Goff, et le patrimoine fait nation, selon Henri Grégoire, car une communauté a besoin de symboles pour faire le liant.

La conférence examinera les conditions menant à la conscience patrimoniale en France ; elle fera le point sur l’évolution des enjeux et des mesures de protection contemporaine, notamment à travers la loi Malraux de 1962. Elle rend hommage à André Malraux, ministre des Affaires culturelles, mort il y a 50 ans, le 23 novembre 1976, et dont les cendres sont transférées au Panthéon, il y a 30 ans, le 23 novembre 1996. Malraux est à l’origine, en 1966, de la construction de la plus grande enceinte culturelle de l’océan Indien : le Théâtre en Plein Air de Saint-Gilles, inauguré le 5 septembre 1970.

Bibliothèque départementale de La Réunion 173 bis rue Jean Chatel, Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 0262211396

La question de la conscience patrimoniale émerge lors des violences de la Révolution française. Dans un décret du 14 août 1792, la Convention demande de mettre à bas « les monuments élevés à aux et à…

©Jean Leblanc